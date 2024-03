Dottori in corsia su Rai Tre, arriva la storia di Giada da Acireale

Acireale - Dottori in corsia segue in ogni puntata le storie di due piccoli pazienti, muovendosi sia tra le corsie dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza a livello europeo, che nella quotidianità delle famiglie, indagando l’impatto della malattia nella vita di tutti i giorni come anche il miracolo della medicina odierna.

Sinossi episodio 11 marzo: Giada vive in Sicilia e arriva all'ospedale Bambino Gesù per risolvere una grave scoliosi congenita che ha reso la sua schiena molto diversa da quella dei suoi coetanei. Grazie ad un complicato intervento di ortopedia, però, Giada tornerà ad Acireale. Elena è nata a Cosenza e una malformazione al piede, una MAV, nel corso degli anni le ha provocato forti dolori, sanguinamenti e l'impossibilità di camminare. L'unica strada, dopo medicazioni e farmaci, è quella di amputare l'arto. Da quel momento, Elena è ritornata a vivere.