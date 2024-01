Dove Tradire: i 7 posti preferiti dai Fedifraghi

1. Stanza d'albergo

Primo in lizza dei posti dove avvengono più tradimenti è la classica camera d'albergo, sintomo che passano i tempi, ma restano le “abitudini”.

Per molti un hotel resta la soluzione perfetta perché consente di avere tutta la privacy del caso, di rilassarsi e di non dare nell'occhio, soprattutto se si sceglie una struttura lontana dal proprio contesto.

C'è poi il fattore comodità, ovvero quello di trovare già tutto pronto e di non doversi ingegnare in alcun modo: si prenota, si trascorre il tempo che si vuole e arrivederci e grazie.

Fra l'altro, molto in voga oggi sono gli hotel con spa o centro benessere, che consentono non solo di dedicarsi alla propria scappatella, ma abbinarla ad un percorso di relax personalizzato.

2. Camporella

Un altro grande classico è la camporella, che spesso si traduce come sesso-in-auto-in-luogo-appartato.

È la scelta di tanti, tantissimi stando ai dati, e che non conosce limite di età.

Forse per molti è una scelta un po' obbligata perché, diciamocela tutta, specie ad una certa età, il sesso in auto non è proprio il massimo.

Ma a caval donato non si guarda in bocca, pare.

3. Sul posto di lavoro

Un mix fra sogno erotico e ormone che sale sul momento, ed ecco che al terzo posto della classifica di dove avvengono più tradimenti troviamo il posto di lavoro.

Sembra inutile precisare che, per forza di cosa, trascorriamo più tempo con i colleghi di lavoro, che con il partner.

Il che lascia spazio alla nascita di potenziali relazioni extraconiugali, fomentate da più situazioni.

4. Palestra

Anche la palestra rientra fra i posti evergreen dove fare incontri extraconiugali.

Muscoli in bella vista, mise succinte, la possibilità di attaccare bottone in maniera semplice sono tutte situazioni che spingono verso una conquista facile che, inevitabilmente, può concludersi con una sveltina negli spogliatoi.

Davvero non esiste cosa più semplice.

5. Discoteca ed altri locali

Rimorchiare andando per locali è un qualcosa di talmente rodato, che tutti lo abbiamo fatto almeno una volta nella vita.

Che sia una discoteca o una serata particolare in un locale qualunque, ogni occasione è buona per darsi all'infedeltà occasionale.

Certo, non è detto che si sia sempre fortunati, ma vale la pena mettersi in gioco.

6. Casa o seconda casa

La scelta della seconda casa è la soluzione preferita soprattutto dagli amanti fissi, che così hanno un posto speciale dove andare per tradire.

La scelta della propria abitazione principale è, invece, la preferita dalle donne, ma è anche la più rischiosa in assoluto, perché l'imprevedibilità delle situazioni può portare ad essere scoperti.

7. Spiaggia

Le tentazioni d'estate sono le più diffuse, perché è in vacanza che cadono le convenzioni e le abitudini e si è maggiormente propensi al tradimento.

La spiaggia o tutti gli altri luoghi disponibili diventano teatro di scappatelle focose con avvenenti sconosciuti: dal vicino di bungalow all'animatore, fino ad arrivare al tipo/a che conosciuto al bar della hall.

Sogni erotici: dove sognano di tradire uomini e donne

Se da una parte c'è abbastanza varietà circa i posti dove avvengono di più i tradimenti, dall'altra parte c'è un proliferare di sogni erotici potenzialmente più difficili da mettere in pratica.

Sì, perché sia gli uomini, che le donne hanno dei sogni proibiti, il desiderio di una scappatella infedele con uno sconosciuto aitante in un posto possibilmente “strano”.

Per le donne, Sex and the City docet, è quello di fare sesso con uno sconosciuto all'interno dell'auto mentre si è all'autolavaggio. A seguire abbiamo posti inusuali come l'ascensore, le terme, il cinema.

Per gli uomini, invece, pare che le preferenze ricadano sui viaggi a lunga percorrenza, ovvero fare sesso in aereo o in treno. Fra le altre fantasie, a seguire abbiamo il desiderio di farlo en plein air, su di un campo di calcio o nel camerino di un negozio.