Dpcm dicembre scontenta tutti: caos colori, dietrofront sulla scuola

Più ci si avvicina alla data del 3 dicembre, che rimischierà colori e misure a livello nazionale in vista delle feste, più il caos aumenta anziché sciogliersi. La Lombardia, data avventatamente per arancione già da oggi insieme al Piemonte, resterà rossa fino a giovedì prossimo: la richiesta del governo ha fatto saltare sulla sedia il presidente lombardo Fontana, secondo cui il ministro della salute Speranza era d’accordo sul cambio. Il collega piemontese Cirio ha meno fretta. Il premier Conte tituba: non sono pochi 822 morti in un giorno e oltre un milione e mezzo di casi totali di Covid da quando è iniziata la conta. “Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso o ci esponiamo a una terza ondata” ha detto ieri sera.

Calabria e Val d’Aosta restano “red zone” ma alcuni quotidiani danno anche Puglia, Basilicata e Sicilia verso il rosso. Il che pare contraddire le intenzioni di allentare le morse annunciate in questi giorni: nella realtà dei fatti sembra si stia andando invece ulteriori restrizioni. La confusione, tra dichiarazioni e smentite, regna appunto sovrana. Sull'Isola, in particolare, si attendono ancora i risultati delle ispezioni dei Nas sui possibili dati truccati. Si registra un brusco dietrofront anche anche sulle scuole: dovevano riaprire il 9 dicembre, ora i governatori vogliono lasciarle chiuse almeno fino all'Epifania. "Tutte le regioni - ha detto il ligure Toti in rappresentanza anche di comuni e province - hanno unanimemente ritenuto che sarebbe inopportuno riaprire ora, alla vigilia della pausa festiva, in assenza di un programma di scaglionamento degli ingressi e di un trasporto pubblico che oggi prevede capienza al 50% e andrebbe ritoccata".

Inoltre, se proprio tocca chiudere gli impianti da sci, l'esecutivo chiudesse pure le frontiere, per evitare almeno la concorrenza dei paesi europei che dovessero invece permettere le vacanze sulla neve. Da noi, le settimane bianche non partiranno prima di metà gennaio. Oggi pomeriggio una nuova cabina di regia: sul tavolo ci sono oure i ritocchi agli orari di apertura delle attività e agli spostamenti interregionali, motivati dal raggiungimento di (pochi) congiunti con cui celebrare Natale e Capodanno.e l’attesa riunione del Comitato tecnico scientifico per la ri-analisi dei 21 indici epidemiologici.