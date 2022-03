Dream cerca un padrone per uscire dall'incubo

Partanna, Tp – Dopo la storia di Pit, oggi vi raccontiamo la vicenda di Dream: un randagio in giro per le strade della città, quando nel periodo di Capodanno qualcuno gli ha lanciato contro un petardo: non si sa se l’incidente sia stato intenzionale o se qualcuno voleva spaventarlo, ma quel botto l’ha sfigurato. Nessuno l’ha soccorso per giorni finché il canile di Partanna ha contattato l’associazione siciliana “Felici nella Coda Onlus”, che l’ha curato e operato d’urgenza.

Aveva le orecchie staccate, le sopracciglia bruciate, non mangiava da giorni ed era ridotto pelle e ossa. Grazie a una raccolta fondi online, sono stati racimolati 3mila euro per i primi soccorsi: al momento Dream si trova a Palermo a casa di una volontaria, in attesa di essere sottoposto ad almeno un altro intervento maxillo- facciale al muso. Il cane ha 5 anni, tanta voglia di vivere e - appena sarà pronto per essere adottato - potrà cercare una famiglia, che gli faccia superare con l’amore il trauma che ha attraversato. Per adozioni: 349 4697079.