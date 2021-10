Due auto ritrovate così in 24 ore: poteva succedere ovunque, e invece...

Catania – “Per lui/lei non deve essere stato un gran buongiorno” scrive con ironia la pagina social "Inciviltà a Catania", che ne raccoglie di belle dal capoluogo etneo: come questa smart parcheggiata integra la sera e ritrovata senza sportelli la mattina seguente. Il post - come accaduto di recente a un’altra vettura, che ha avuto identica sorte dopo esser stata lasciata in centro, suscita ilarità ma anche preoccupazione nei residenti.

“Le autorità dovrebbero intervenire - lamenta un utente - perché dal ripetersi di questi episodi si deduce che c'è un'organizzazione dedita al riciclaggio di pezzi di ricambio rubati”. Neanche 24 prima infatti la stessa pagina aveva condiviso un altro scatto, il secondo che alleghiamo, con l’ennesima utilitaria ridotta in tale stato. Nelle news correlate, una carrellata degli ultimi episodi di “inciviltà” raccolti da Catania sui social, tra risse tutti contro tutti e fuochi artificio selvaggi.