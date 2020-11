Due bimbi di 3 e 4 anni operati di appendicite acuta a Modica

Modica - In sole ventiquattrore ore sono stati sottoposti a intervento di chirurgia per appendicite acuta due bambini di tre e quattro anni, all’ospedale Maggiore di Modica. Due casi di chirurgia pediatrica trattati, per la prima volta, senza trasferimento in altro ospedale di Catania.

Un lavoro di squadra che ha visto impegnati il primario del reparto di Chirurgia Generale del P.O. modicano, dr. Goffredo Caldarera, la sua equipe, la Rianimazione, con a capo il dr. Rosario Trombadore, e con il prezioso supporto per il post-operatorio dell’UOS di Pediatria guidata dal dr. Carlo Vitali. «È davvero un momento di grande soddisfazione – sottolinea il dr. Caldarera, perché nonostante le difficoltà dei due casi, vista la tenera età, tutto si è stato svolto nel migliore dei modi. I bambini stanno bene e presto torneranno a casa.»

Normalmente l’appendicite acuta si manifesta, prevalentemente tra i 6 e i 20 anni, mentre risulta meno comune nei bambini al di sotto dei 4 anni di età.