Due computer per i bambini ucraini orfani

Scicli - Una delegazione di socie del Club I.W. di Scicli, giorno 21 giugno 2022, si è recata presso il Villaggio il Magnificat per consegnare in dono due computer che serviranno ai 20 bambini orfani ucraini , accolti dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, per l’apprendimento più rapido della lingua italiana e anche per svagarsi un po’. Grande la gioia dei bimbi nel ricevere questo dono. Impossibile trasferire su carta in poche parole le emozioni vissute e la ricchezza ricevuta dalla visita a questa realtà.