Due "fiuredde" a colori dipinte nelle campagne ragusane

Ragusa - Testimonianza di devozione popolare da valorizzare. E’ l’idea del consigliere comunale di Ragusa, Gianni Iurato, che nei giorni scorsi ha scoperto nelle campagne ragusane due di queste rappresentazioni che meritano di essere recuperate al meglio.

“Ho scovato – afferma Iurato – due opere d’arte rurali, all’interno dei pilastri che delimitano un cancello, due dipinti a colori raffiguranti la presentazione di Gesù al Tempio e il battesimo di Gesù. Ho avuto modo di notare, tra l’altro, la perizia cromatica con cui queste opere sono state dipinte e che ci dicono molto sul tipo di cultura che animava tale simbolo della devozione popolare. Sono numerose le "fiuredde" presenti nel centro abitato ma anche quelle, come abbiamo appurato, che si trovano in zone rurali. Lancio una proposta. Perché il Comune non si fa carico di predisporne un censimento, di attivare una sorta di mappatura, incaricando studiosi locali che potrebbero assolvere il compito nella maniera migliore?”.