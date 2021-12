Due siciliane le cuoche vincitrici di Extra Cuoca. FOTO

Perugia – Sono due le cuoche siciliane ad essere state premiate ieri a Perugia, nell’ambito della prima edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il primo concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della “Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.) e di A.I.R.O. (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio).

Le due professioniste siciliane premiate sono Sarah Cucchiara, che si è aggiudicata il secondo posto nella sezione Primi Piatti con la ricetta “Tagliolini di grano duro siciliano” per la quale ha utilizzato l’olio Dop Frantoio Galioto, e Francesca Maria Casa, che si è classificata al secondo posto, ma nella sezione Secondi Piatti con la sua ricetta “Turbante di spigola agli agrumi” per la quale ha utilizzato olio Nettar Ibleo dell’Azienda Agrestis.

Sarah Cucchiara è una giovane Pastry chef nata a Palermo nel 1979. È membro attivo della Federazione Italiana Cuochi, Responsabile Lady Chef Area Sud e Responsabile Lady Chef Regione Sicilia nonché membro del Direttivo dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo.Lavora presso la celebre Azienda Fiasconaro sia alla vendita che in laboratorio per dare il suo contributo alla squadra di affermati pasticcieri.

La sua passione l’ha portata, negli anni, ad approfondire e affinare le sue tecniche nell’arte della pasticceria. Non si è mai fermata e il suo percorso è ricco di esperienze, formazione e riconoscimenti. Nel 2016 ha partecipato alla prima edizione dei Campionati della Cucina Italiana a Montichiari dove ha vinto il titolo di Campione d’Italia con un dessert da ristorazione nella categoria senior.

Si è distinta anche ai Campionati della Cucina italiana, che si sono tenuti a Rimini a febbraio 2020. Anche in quell’occasione ha conquistato una medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Italia assoluto per la sua categoria, presentando sempre un dessert a piatto per la categoria senior.

Sarah Cucchiara ha partecipato, con successo, anche all’edizione 2020 di Expcook, la più grande fiera del Sud Italia dedicata al settore della ristorazione, del food e della hotellerie, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dove ha tenuto un suo showcooking in cui ha riproposto il dessert vincente dei Campionati. Anche quest’anno, ad ottobre 2021, ad Host Milano ha tenuto una cookingclass in cui ha riproposto il dessert vincente.

La giovane pastry chef ama comporre i suoi dessert ponendo un’attenzione quasi maniacale all’estetica e allo studio attento delle materie prime di qualità, soprattutto quelle legate al territorio e all’isola in cui vive, la Sicilia. Così dà vita a ciò che il suo estro artistico le ispira, mettendo su piatto delle vere e proprie opere d’arte sofisticate e dal gusto ineccepibile, come a firmare il menu’ nel migliore dei ristoranti gourmet.