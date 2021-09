Due siciliani su 10 non finiscono la scuola dell’obbligo

Ragusa – Il giorno dopo i pessimi dati Eurostat sui diplomati siciliani, arrivano quelli di Openpolis a ribadire che l’Isola è maglia nera per quanto riguarda la dispersione scolastica in una Italia che - nonostante il leggero miglioramento nella media nazionale, scesa al 13,1% nel 2020 - nel complesso resta lontana dagli standard europei: peggio di noi solo Malta (16,7%), Spagna (16) e Romania (15,6). L’obiettivo Ue era ridurre almeno al 10% la quota di ragazzi che mollano anzitempo gli studi.

Negli ultimi 10 anni il Paese ha recuperato tra i banchi un buon 4,7% di giovani, ma con un netto squilibrio tra Sud e Centronord. Il tasso di abbandono più elevato è sull’Isola, pari al 19,4%; seguono Campania (17,3%), Calabria (16,6) e Puglia (15,6). Eppure è il Mezzogiorno che ha registrato i progressi maggiori, proprio in virtù dal gap storico da recuperare: in un anno, in Sicilia il tasso si è ridotto di 3 punti percentuali. Secondo il report della fondazione indipendente, a livello nazionale la situazione più difficile in assoluto è nella città metropolitana di Palermo.