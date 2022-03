E a Sampieri spuntò la tabella: Puzzu ra za' Vanna

Scicli - C'è qualcosa di romantico nel gesto di chi ha deciso di mettere una tabella in legno in prossimità del pozzo della zia Vanna, sugli scogli che da Sampieri guardano verso Costa di Carro. Il pozzo in realtà non è tale. E', come abbiamo scritto in passato, un tratto di scogliera che deve questo nome a una donna, Giovanna Carnemolla, che soleva raccogliere frutti in mare in corrispondenza di un angolo di scoglio che ha le parvenze di un pozzo. A gambe divaricate, la signora Vanna, armata di coltello, faceva incetta di frutti di mare, mantenendosi in equilibrio sullo scoglio.

Oggi c'è una tabella in legno che la celebra.