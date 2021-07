É catanese l'interruttore multitasking di Amazon

Trecastagni - Un singolo interruttore, che si alloggia in una comune cassetta elettrica, con una serie di funzionalità come il controllo di luci, climatizzatori, riscaldamento, elettrodomestici, allarme di casa, sistema d’irrigazione del giardino.

E nato a Trecastagni (Catania), dove c'è il quartier generale di SmartBug. Amazon, il colosso mondiale dell’e-commerce scommette su SmartBug, ha scelto l’interruttore intelligente nato alle falde dell’Etna che si candida a diventare la nuova frontiera della domotica. La start up catanese che ha inventato l’innovativo device è stata infatti selezionata per partecipare al programma “Amazon Launchpad”: una sorta club esclusivo per i prodotti di qualità pronti a spiccare il volo nel marketplace più grande del mondo.

Con il “bollo” di Amazon e una tecnologia già sperimentata con successo, SmartBug lancia una campagna di crowdfunding sulla piattaforma americana Kickstarter. Un mese per testare il gradimento dei consumatori e rafforzare la reputazione aziendale, prima di entrare nel mondo Amazon e avviare in Cina la produzione vera e propria dell’interruttore per la casa sempre più smart.

Un interruttore "aperto", in grado di accogliere funzionalità di sviluppatori esterni

SmartBug è una piattaforma aperta e può “accogliere” pure gli smart plug-in creati da sviluppatori esterni.

Per l’utente, il “gioco” è semplice: s’installa l’interruttore nella cassetta elettrica oppure lo si attacca a una normale presa, si scarica sullo smartphone l’app (da fine settembre disponibile su play e apple store) e in un batter d’occhio l’utente potrà automatizzare gli apparecchi presenti in casa. Senza passare cavi o configurare reti. Ogni device è infatti dotato di sensori misurano la temperatura, l'umidità, il consumo d’energia, che si connettono al wi-fi o riconoscono la voce di una persona.