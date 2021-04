E-commerce e intrattenimento: due settori in continua espansione

Con la rivoluzione tecnologica e digitale tuttora in atto a livello globale, il nostro mondo è cambiato a una velocità senza precedenti. Nella storia recente dell’umanità, solo la rivoluzione industriale era riuscita a influire in tal modo sulla società umana, ma in quel caso si trattò di un processo lento e faticoso che impiegò decenni per affermarsi. Ora, invece, i cambiamenti sono all’ordine del giorno e quest’oggi cercheremo di capire quali siano i settori dell’intrattenimento che hanno risentito maggiormente di tale rivoluzione.







Gli e-commerce ora sono alla portata di tutti

Uno dei settori che negli ultimi 12 mesi è cresciuto maggiormente è quello degli e-commerce, dove per e-commerce si intendono tutti quei portali online di vendita di beni e servizi. Complice anche la difficile situazione sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, le piccole e medie imprese sono state costrette a reinventarsi e quasi tutte hanno scelto di affidarsi agli e-commerce. Eppure, sino a tre anni fa, la vendita online pareva un fenomeno riservato a quei colossi come Amazon e Zalando che hanno fatto del commercio digitale il proprio punto di forza e il proprio marchio di fabbrica. L’abbattimento dei costi di gestione di un sito web, unito alla sempre maggiore diffusione dei social network come Facebook, hanno invece spinto anche le piccole e medie aziende ad affidarsi alle vendite online e il riscontro da parte dell’utenza è stato ottimo. I clienti, anche quelli meno giovani, stanno iniziando a fidarsi del web e sempre più spesso decidono di acquistare online ciò di cui hanno bisogno. E così nel solo 2020 il giro di affari degli e-commerce è cresciuto di 4,7 miliardi di euro facendo registrare un incremento su base annua del 26%. Quasi tutti i comparti hanno messo a segno dei numeri incoraggianti, ma quello che ha saputo sfruttare meglio di altri il vento del cambiamento è stato il settore dell’agroalimentare che ha generato un indotto di 2,6 miliardi di euro, aumentando il proprio giro d’affari del 56% rispetto ai 12 mesi precedenti. Continuano a crescere poi le vendite di beni di arredamento che valgono 2,3 miliardi di euro, quelle di prodotti di elettronica che sono aumentate del 18% rispetto al 2019 e quelle di prodotti d’abbigliamento che da soli valgono 5 miliardi di euro. C’è poi un altro dato per certi versi sorprendente ed è quello che vede la continua crescita delle transazioni effettuate a mezzo smartphone. Nell’ultimo anno la metà degli acquisti online è stata effettuata a mezzo smartphone, con un incremento del 43% su base annua e un giro d’affari che si avvicina ai 15 miliardi di euro.







Streaming, videogame e gioco d’azzardo: quanto è cresciuto il settore dell’intrattenimento

Come abbiamo avuto modo di vedere, negli ultimi tempi stiamo assistendo all’inesorabile successo di tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia. Tanto per cominciare, nel 2020 abbiamo vissuto un boom delle riproduzioni video in streaming. Che si tratti di programmi televisivi in onda anche sulle emittenti tradizionali, o di film e serie TV trasmesse a mezzo di portali come Netflix e Amazon Prime Video, lo streaming pare destinato a sostituire nel lungo periodo la TV tradizionale, nonostante la strenua resistenza opposta dalle fasce meno giovani della popolazione. Un altro settore che ha fatto registrare una crescita superiore al 20% è quello dei videogame, diventati ormai un fenomeno di massa e praticati ogni giorno da milioni di utenti di tutte le età solo nel Bel Paese, sia per mezzo delle console tradizionali come PlayStation e PC, sia per mezzo di smartphone. Proprio gli smartphone hanno infine giocato un ruolo decisivo anche nella crescita fatta registrare dal gioco d’azzardo, che da solo riesce a generare un gettito fiscale superiore ai 70 miliardi di euro. Il successo dei casinò online, sempre più spesso utilizzabili anche per mezzo di dispositivi mobili, è tale che sono sempre di più i siti come quello di Casinos.it, specializzati nel confrontare e nell’analizzare le offerte delle diverse agenzie di scommesse presenti sul mercato, così come fornire informazioni generali sul mondo dei casinò, tra cui i metodi di pagamento e prelievo accettati, le regole dei vari giochi disponibili sulle piattaforme e la descrizione dei tipi di bonus e offerte di questo settore.



Il mondo continua a cambiare a una velocità incredibile e la sensazione è che nei prossimi anni assisteremo sempre di più all’affermazione di tutto ciò che ha a che fare con il web e il mondo digitale.