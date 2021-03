E' in vendita casa Quasimodo a Modica

Modica - Al modico prezzo di 395 mila euro, a Modica. E' in vendita la casa natale di Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura, sita in via Posterla, sotto il castello dei Conti.

“L’edificio si sviluppa su due livelli, di circa 100 mq a piano, con due grotte al piano terra di circa 50 mq, che sono adiacenti alla casa padronale che si trova al piano terra – dice l'annuncio immobiliare - Arricchisce la proprietà un orto, di circa 650 mq, alle pendici dell'antico orologio del Castello dei Conti Cabrera, che offre un inaspettato punto di vista sul centro storico di Modica”.

La casa era stata data in affitto dai proprietari a una associazione culturale modicana, che ne gestisce le visite guidate. L'associazione culturale fa appello alla Regione affinchè eserciti una diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile.