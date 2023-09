E' iniziato il restauro di Torre Cabrera a Pozzallo

Pozzallo - E' stato predisposto nella giornata di ieri il cantiere per il restauro e valorizzazione per la piena fruizione della Torre Cabrera, al fine di poter avviare materialmente i lavori la settimana prossima. Il progetto prevede un nuovo ingresso da Piazza della Madonnina con i servizi primari per i visitatori, Bookshop e biglietteria, sala multimediale e servizi igienici.

I lavori renderanno usufruibile l’intero monumento dall’ipogeo fino alla terrazza.

La redazione del progetto complessivo venne iniziata nel lontano 2002 e si è conclusa definitivamente, con la sua validazione, l’8 settembre 2022 a cura “del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, dopo ben 20 anni. L’opera di restauro è stata finanziata per un importo di 4.292.748 € a valere sulle risorse del piano sviluppo e coesione, ai sensi della delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021, iscritte in bilancio nell’anno 2023.