E Mattarella disse: "Rigore!", ma subito dopo è arrivato il gol. VIDEO

Wembley - Il labiale di Sergio Matteralla è limpidissimo: "Rigore!", ma appena il tempo di invocare la massima punizione, che la palla è andata in rete. E l'Italia ha pareggiato la partita con l'Inghilterra.

News Correlate Finale, Mattarella a Wembley con cravatta e mascherina blu

«Grazie, Presidente», «Che signore, che stile!», «Mattarella, ti si vuole bene». Il popolo del web si "inchina" a Sergio Mattarella. Il video che mostra l'esultanza composta del Presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell'Italia durante la finale degli Europei a Wembley contro l'Inghilterra ha fatto il giro del web, e gli internauti hanno riempito Twitter di commenti entusiasti e di approvazione per l'eleganza entusiasta con la quale Mattarella esprime la gioia al momento del gol. «Sembra un hooligan in giacca e cravatta», scherza un fan. «Ha chiaramente detto "Daje"!», scrive qualcuno. «Mattarella esulta come Pertini», chiosa un altro.