E' Maurizio Urso lo chef del risotto 2020

Siracusa - Svelato il nome del vincitore dell’edizione social 2020 de Lo Chef del Risotto. Lo chef siciliano Maurizio Urso si è aggiudicato il primo posto del contest social per chef professionisti organizzato da Risate&Risotti, il format creato da Luca Puzzuoli, e trasmesso domenica 15 novembre sulle pagine facebook di Risate&Risotti e dell’AIFB. Il ‘Risotto con vongole, tartufi di mare, cozze e limone femminello su emulsione di zucchine e nepeta con crema di ostriche, fiori di lavanda e Murgo brut’ ha conquistato il parere favorevole dello chef Rossano Boscolo, arrivando a raggiungere lo scalino più alto del podio. Lo chef Urso ha ricevuto in premio un set di pentole personalizzate - tra cui l’innovativa ‘padella in alluminio a mantecare’ - offerto da Pentole Agnelli, una selezione dei prodotti Riso Buono e una Magnum di Marciliano 2016 da parte della Famiglia Cotarella.

Secondo classificato lo chef Maurizio Bonomi dell’Enoteca Zanini di Bergamo con il ‘Riso carnaroli azienda agricola Salera invecchiato 2 anni e lavorato a pietra con stracchino, noci e perle di basilico’ e terzo classificato lo chef Emanuele Bruni di Casa Carmen Fregene con il ‘Risotto ai crostacei, battuta di gamberi e zest di lime’. Menzione speciale per il giovane e talentuoso personal chef Leonardo Parisse con il suo ‘Risotto Tenuta Drovanti allo zafferano, crudo di gamberi, asparagi di mare e polvere di prezzemolo essiccato’.

La premiazione, per motivi di sicurezza, si è svolta online alla presenza dello chef Rossano Boscolo, patron del Campus Etoile Academy e della conduttrice Franca Rizzi con la partecipazione di Maurizio Di Dio, direttore marketing di Pentole Agnelli, Cristina Brizzolari, titolare di Riso Buono, Luca Puzzuoli, ideatore della manifestazione, chef Anna Maria Pellegrino, presidente dell’ Associazione Italiana Food Blogger, chef Enrico Derflingher, presidente di Euro Toques Italia, Dominga Cotarella, Famiglia Cotarella.

“Sono davvero felice e incredulo! Ho avuto parecchi riconoscimenti in vita mia e vincere ed è sempre motivo di grande soddisfazione, specie per uno come me che, oltre alla passione, definisce il nostro lavoro una missione. Bisogna sempre studiare stare al passo non dimenticando mai le nostre tradizioni, anzi rivisitarle appena e, con l’aiuto delle nuove tecnologie a disposizione, renderle più leggere tenendo conto sempre del sapore e della nutraceutica” dichiara Lo Chef del Risotto 2020. Alla guida del ristorante Datterino del Resort Scilla Maris Charming Suite di Noto, lo chef Maurizio Urso realizza una cucina di piatti di pesce fresco ma anche di terra, utilizzando solo prodotti locali. I profumi e i sapori della Sicilia primeggiano nelle sue ricette con qualche divagazione proveniente dai viaggi nel nord Italia e gli incontri con maestri come Gualtiero Marchesi, Sergio Mei, Giorgio Nardelli e Gianfranco Vissani. Urso è vice presidente Euro-Toques e presidente dell’Accademia nazionale Italcuochi.

Tra le ottanta segnalazioni pervenute da tutto lo stivale sulle pagine social di Risate&Risotti, lo chef Rossano Boscolo, a suo insindacabile giudizio, ha selezionato il risotto dello chef Urso: “Premesso che è la prima volta (causa Covid) e, spero sia anche l’ultima, che devo giudicare un risotto tramite una foto e una ricetta, ma la mia esperienza mi fa pensare che il risotto dello chef Urso sia veramente extra. Interessante il connubio degli ingredienti uniti al riso come anche la scelta di utilizzare la lavanda. Dalla foto trovo davvero ottima la mantecatura”.

Dal 31 maggio al 31 ottobre 2020 tutti hanno potuto segnalare sui canali social di Risate&Risotti i migliori risotti assaggiati nei ristoranti in giro per l’Italia, inviando una foto del piatto e specificando il nome dello chef e del locale. Un modo in più per creare una grande community di sostenitori dell’amato cereale.