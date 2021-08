E' morta a 105 anni nonnina Eolie. Aveva cucinato per sorella centenaria

Salina, Isole Eolie - La 'nonnina' delle Eolie è morta. Concettina Vasquez, 105 anni compiuti lo scorso aprile, è deceduta nella casa di riposo di Valdichiesa nel Comune di Leni, uno dei tre della seconda isola dell'arcipelago.

Nel centro diretto dal parroco Giuseppe Brancato vive ancora sua sorella Giuseppina che qualche settimana dopo aveva compiuto 100 anni.

Uno dei pochi casi in Italia di due sorelle centenarie. Concetta aveva tra le sue grandi passioni quella per la cucina e per il compleanno di Giuseppina aveva cucinato per lei, preparandole alcune delle sue specialità: sartù di riso, timballo di melanzane e polpette all'agrodolce.