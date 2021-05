E' morta Emilia, moglie di Nando Dalla Chiesa. FOTO

Milano - E' morta Emilia Cestelli, moglie di Nando Dalla Chiesa. Lo annuncia lui stesso, su facebook: "È partita. La ragazza di Vicolo Pandolfini, il luogo in cui ci giuravamo a #Palermo amore eterno, se ne è andata dopo 50 anni".

"Provate - scrive Dalla Chiesa, che ha postato uno scatto dove lui e la moglie sono abbracciati - qualche volta a riconoscerla in una stella. Potrebbe dirvi "sono io", era uno dei suoi giochi preferiti. Finora per discrezione non ve ne ho parlato. Nei prossimi giorni vi dirò qualcosa di lei, donna dal cuore grandissimo..."

Un amore lungo una vita, fra qualche giorno la coppia avrebbe festeggiato 44 anni di matrimonio. E anche Rita dalla Chiesa, sorella di Nando, ricorda la cognata pubblicando una foto della coppia in vacanza, due anni fa a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.

Abbracciata mentre guarda il mare. "Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro Nando e Emilia, il "professore" e la Biondina" hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni. Sempre abbracciati... sempre complici. L'uno la forza dell'altra. Nelle battaglie di mio fratello, nelle nostre sofferenze più grandi, nei ricordi belli delle nostre estati a Mondello, nel suo credere ciecamente nei diritti civili e nella difesa delle persone più deboli. Nell’amare Carlo e Doretta. Nell’essere felici quando sono diventati nonni di Otto, Tito e Rosa. Due persone intrecciate d’amore. Non era solo mia cognata, Emù. Era la quarta figlia di mio padre e mia madre, che l’hanno adorata".