E' morta la pittrice Sonia Alvarez

Parigi - E' morta oggi, all'età di 88 anni, a Parigi, la pittrice Sonia Alvarez, che legò la sua esistenza ed esperienza artistica a Piero Guccione. Donna coltissima e raffinata, Sonia era di origine greca e per quasi quaranta anni ha vissuto nella casa di Quartarella, insieme al pittore Piero Guccione.

Sonia Alvarez nacque a Marsiglia da genitori greci. Dopo gli studi umanistici frequenta l’atelier di Marguerite Allard dedicandosi al disegno, alla pittura e alla scultura.

Lascia Marsiglia nel 1953 e vive in Marocco per 3 anni; a Parigi dal ’57 al ’59 e poi in Olanda per 6 anni, dove esegue soprattutto dei ritratti.

Nel 1966 torna a vivere a Parigi dove frequenta artisti come Titina Maselli, Laurence e Fabio Rieti, Gilles Aillard, Leonardo Cremonini.

Nel 1977 conosce Piero Guccione e trascorre periodi di lavoro sempre più lunghi in Sicilia, dove nel ’79 si trasferisce definitivamente.

La sua prima personale alla Galleria Il Gabbiano di Roma nel 1985 e tra le altre alla FIAC Grand Palais di Parigi nel 1988 e nel ’97 Marco Goldin le dedica una mostra antologica alla Galleria d’Arte Moderna di Conegliano Veneto.

Dal 1981 è componente storico de Il Gruppo di Scicli, cinque autori presenti nella Collezione Permanente d’Arte Contemporanea del Senato della Repubblica, a cui sono state dedicate diverse mostre tra cui: alla Galleria d’Arte Moderna di Conegliano Veneto nel 2001, ai Musei di San Salvatore in Lauro di Roma e alla Galleria d’Arte Moderna di Catania nel 2004, presso la Sala dei Beni Culturali Cappuccini di Assisi nel 2006.

Nel suo lavoro ha saputo maturare, partendo dai mezzi espressivi prediletti, l’olio e il pastello, per evolvere positivamente in tutti gli aspetti della sua attività, mantenendo costante il perfezionismo esecutivo, la sua tensione artistica.



La sua scomparsa è improvvisa. Fino a pochi giorni fa aveva chimato gli amici in Sicilia, mostrando grande presenza di spirito e acume. Come sempre. Ha fatto parte del Gruppo di Scicli, partecipando alla sua tensione artistica ed etica.