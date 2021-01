E' morta Margherita, la mamma di Carmelo Chiaramonte

Modica - Chi l'ha conosciuta sa di cosa parliamo. Margherita Blandino, mamma di Carmelo Chiaramonte, è morta oggi dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Donna forte, vera, ironica, appena quattro anni fa aveva ancora animo di calcare i palcoscenici siciliani per dispensare ricette e indovinelli.

Amica di Vinicio Capossela, cui il nostro dedicava sempre un saluto quando intervistato in tv o in radio, fino a chiederle di dispensare miniminagghie, indovinelli siciliani, sul palco di piazza Libertà a Ragusa, Margherita fino alla scorsa estate infornava il pane per il ristorante del figlio a Donnalucata.

Ma fu capace anche di interpretare l'alter ego della mamma di Martin Scorsese in un appuntamento bolognese in cui il figlio cuciniere omaggiava il grande regista italo americano. Nell'ottobre di undici anni fa Margherita rimase vedova di suo marito Ignazio, contadino. Oggi la sua scomparsa. Il cordoglio del nostro giornale ai figli Giovanna, Carmelo, Maria e Salvatore.