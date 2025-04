Roma - È morta venerdì sera Maria Fedele, nella sua casa di Roma. Tornerà a Palermo per l’ultimo saluto, che si terrà lunedì mattina nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, accompagnata dal marito Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo ed ex presidente del Senato, dal figlio Maurilio e da tutta la famiglia.

Era stata insegnante a Palermo negli anni difficili della lotta alla mafia.