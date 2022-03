E' morta Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide

Roma - È morta durante la notte nella casa di Roma dove viveva Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista trentino Alcide De Gasperi, tra i fondatori della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio per otto governi dal 1945 al 1953. Aveva appena compiuto 99 anni. Le sue condizioni di salute erano critiche da qualche tempo, ma dopo un recente ricovero in ospedale era tornata a casa. Nella notte, poco dopo l’una, è avvenuto il decesso. Partigiana, saggista, politica e fondatrice onoraria della fondazione De Gasperi, ha speso la sua intera e lunga vita a far conoscere ai giovani la vita e l’opera del padre. Maria Romana aveva festeggiato il suo compleanno il 19 marzo nella casa di via Colajanni a Roma, circondata dall’affetto dei suoi familiari e degli amici più cari, anche giunti dal Trentino, dove era nata nel 1923.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando De Gasperi divenne presidente del consiglio Maria Romana, fu sua segretaria particolare e conobbe in quella veste numerose personalità politiche. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1954, cominciò a curare le sue memorie e a scrivere saggi sulla sua figura, creando nel 1982 la fondazione De Gasperi. Nel 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha nominata Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.