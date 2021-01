E' morta Marion Ramsey, l’«agente Hooks» del film «Scuola di polizia»

Los Angeles - È morta giovedì 7 gennaio nella sua casa di Los Angeles, all’età di 73 anni, l’attrice Marion Ramsey, «l’agente Hooks» di «Scuola di polizia». L’attrice si era ammalata di recente, ma, secondo quanto riporta la Bbc, il suo agente non ha fornito ulteriori informazioni. L’attrice ha avuto anche una brillante carriera a Broadway, in particolare facendo parte del musical biografico sul pianista jazz Eubie Blake, «Eubie» del 1978.

«La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa — ha detto Roger Paul Inc in una dichiarazione resa alla Bbc —. Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre».

Nata a Filadelfia, in Pennsylvania nel 1947, Ramsey ha cominciato la sua carriera in teatro, apparendo sia nell’originale Broadway che nelle successive produzioni itineranti di «Hello, Dolly !». Ha recitato anche in altri spettacoli, tra cui «Grind» di Harold Prince con Ben Vereen e «Eubie!» con Gregory e Maurice Hines.

Il suo agente ha riferito che Ramsey era «particolarmente orgogliosa» del fatto che «Dreamgirls», messo in scena sempre a Broadway, fosse poi finalmente diventato un film importante nel 2006, perché era una delle cantanti su cui il produttore originale dello spettacolo di Broadway, Tom Eyen, ha basato i tre personaggi principali. La carriera di Ramsey in TV e nel cinema è decollata dopo che è apparsa come ospite nella sitcom di successo «I Jeffersons» nel 1976. Ha recitato in sei episodi della saga «Scuola di polizia», diventando un volto familiare per i fan del franchise.