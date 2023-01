E' morto Biagio Conte

Palermo - Biagio Conte è morto. Il santo laico di Palermo, il visionario che lottava per i poveri. Biagio Conte era Palermo. La città che aveva deciso di abbandonare il 5 maggio del 1990, a ventisei anni, sparendo nel nulla.

"Stanco della vita mondana che conducevo - ha scritto Biagio Conte nei suoi appunti - ho sentito nel cuore di lasciare tutto e tutti, me ne andai via dalla casa paterna con l'intenzione di non tornare più a Palermo. Mi addentrai tra la natura e le montagne della Sicilia, iniziando un'esperienza di eremitaggio sotto il sole, la luna e le stelle". Tifoso di calcio, fan di Dino Zoff e di Eros Ramazzotti di cui amava soprattutto la canzone "Terra promessa", appassionato di arte, filosofia e psicologia con il sogno di diventare un pittore, Conte da un giorno all'altro comincia a vivere da pastore in una fattoria nelle campagne di Raddusa. I figli di Rosario Leonardi che lo accolse ai tempi, in questi giorni davanti alla porta della stanza dove il missionario laico si stava spegnendo, hanno raccontato che il giovane Biagio si faceva chiamare Francesco e parlava con i cani e con le pecore "per convincerle a mettersi in fila quando era necessario e a non distruggere il raccolto del grano". E loro, assicurano i figli del pastore Leonardi, "lo ascoltavano".

Da Raddusa, Conte, decide di incamminarsi verso Assisi. È il primo di tanti pellegrinaggi in lungo e in largo per il mondo che caratterizzeranno la sua vita. Voleva conoscere i luoghi e la storia di quel San Francesco che stava cominciando a plasmarlo. Intanto i suoi genitori, Maria e Giuseppe, lo cercano ovunque senza trovarlo. Il papà, a capo di una piccola impresa edile di famiglia, che Conte sedicenne aveva cominciato ad aiutare nel lavoro, all'inizio non riesce ad accettare la scelta del figlio, la madre al contrario comprende da subito che il suo bambino non appartiene più soltanto a lei.

La scomparsa di Conte finisce alla trasmissione "Chi l'ha visto?". Lui, però, non vuole farsi trovare e prega i pastori di Raddusa di non rivelare la sua identità. "Come spinto da un vento impetuoso - scriveva allora Conte - ho iniziato a camminare da pellegrino, attraverso le regioni dell'Italia fino ad arrivare ad Assisi, da San Francesco, a cui ho tanto sentito di ispirarmi per la sua profonda umiltà e semplicità e per l'aver donato la sua vita per Gesù e per il nostro prossimo. Durante il lungo viaggio ho incontrato diversi poveri e trasandati che mi riportarono alla mente quei volti poveri e sofferenti che vedevo nella città di Palermo".

Comincia così la sua missione: dedicare la vita ai poveri. Nel 1992 i primi sono i barboni, i vagabondi, i giovani sbandati, gli alcolisti, gli ex detenuti e i profughi che vivono nei vagoni, sulle panchine e nella sala d'attesa della stazione centrale. Invisibili per tutti, diventano per lui "fratelli e sorelle". È per loro che ogni notte prepara thermos con latte e the caldo, panini e coperte. Il cardinale Salvatore Pappalardo accetta di incontrarlo dopo le insistenze di Conte che si presentava continuamente davanti alla portineria della Curia: si innamorò della sua figura così vicina a San Francesco e decise di celebrare la messa sotto i portici della stazione centrale.

"In quel momento - racconta don Pino Vitrano, al fianco di Conte dal 1992 dopo averlo conosciuto proprio nella primissima stagione della stazione - Pappalardo volle sottolineare che tutti facevamo parte di un'unica grande chiesa. Il cardinale poco tempo dopo me lo affidò. Da allora con Biagio abbiamo camminato fianco a fianco". Sono proprio i ferrovieri a donare al missionario un primo locale in via Rosario Gregorio vicino alla stazione: 40 metri quadrati dove dormono altrettanti senza dimora. Uno spazio insufficiente con una minuscola finestra. Conte, però, è contento. È riuscito a ottenere il primo tetto per i suoi poveri. Il numero delle persone accolte cresce. È nel 1993 che, dopo fatiche e proteste, conquista i locali dell'ex disinfettatorio comunale di via Archirafi. La prima vera sede della Missione Speranza e Carità che prende il nome dai due cagnolini sempre al suo seguito. Ancora nel 2016, Conte, dovrà lottare per tenersela stretta: c'è un progetto per costruire un ipermercato in alcuni padiglioni dove lui da anni, invece, ha avviato laboratori di artigianato per i migranti ospiti.

Nel 1998 il missionario la spunta anche sull'ex convento di Santa Caterina in via Garibaldi che diventa la sede femminile dove accogliere donne e bambini. Anche per questo spazio, nel 2006, porterà avanti una lunga protesta: per dodici giorni occuperà i locali con l'obiettivo di ottenere dal Comune l'uso di un'altra parte della struttura. Il primo piano, infatti, non basta più. La terza sede della missione arriva nel 2002. Occupa l'ex base dell'aeronautica militare in via Decollati che lui ribattezza "Cittadella del povero e della speranza". Proprietà del demanio regionale doveva essere destinata ai carabinieri, ma Conte non ci sta e dopo otto anni dall'occupazione arriva l'assegnazione ufficiale dalla Regione. Allora non poteva prevedere che le sedi della sua missione sarebbero diventate dieci in tutta la Sicilia.

Lavorava, pregava, lottava e protestava senza sosta, ma gravi problemi alla schiena e alla circolazione lo costringono a un certo punto a muoversi su una sedia a rotelle a cui resta inchiodato per anni. A maggio del 2013 il miracolo. Conte si immerge in una delle vasche del santuario della Madonna di Lourdes e si rimette in piedi. L'anno dopo è la stessa Curia a certificare la grazia ricevuta. "Ho avvertito un fuoco dentro - disse -. Improvvisamente non ho più avuto bisogno della sedia a rotelle e del bastone che oggi porto comunque con me in ricordo del viaggio da Palermo ad Assisi. Adesso non solo cammino, ma corro e aiuto al meglio tutte le persone che hanno bisogno".

Il 2020 è l'anno dei lunghi pellegrinaggi con la croce di legno sulle spalle: Sicilia, Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Marocco. Saltuariamente interrompe il cammino per ritornare per un breve periodo in Missione a Palermo dove gira per la città sempre con la sua croce.

Il 17 giugno del 2022. "Ho un tumore - ha annunciato il missionario laico -. Lo dico in modo che i tanti cittadini che lottano contro questo stesso male possano sentirmi vicino nella preghiera e nel travaglio di questo cammino di sofferenza". Sono arrivati da tutta la Sicilia, da tutta Italia e dal resto dell'Europa per stringersi attorno a lui in questi giorni di agonia. In centinaia sono rimasti sulla soglia della sua stanza per fissare nella memoria quell'ultima immagine: Conte immobile disteso sul letto, gli occhi chiusi, il capo dentro il cappuccio del saio verde. E attorno le immagini della Madonna e le reliquie dei santi a cui era devotissimo. Ha voluto essere presente fino all'ultimo: "Dobbiamo restare uniti per costruire un mondo migliore", ha detto in fin di vita a chi era riunito in preghiera alla missione. Biagio Conte è morto, ma Palermo continuerà a credere che un mondo migliore è possibile.