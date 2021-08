E' morto Enzo Facciolo, disegnatore di Diabolik

Milano - ASddio Enzo Facciolo. Lo storico disegnatore di "Diabolik" è morto oggi a Milano. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 2 ottobre. Ad annunciarlo la casa editrice Astorina.

"E' una giornata di grave lutto per noi: il Maestro Enzo Facciolo ci ha lasciato. E’ stato figura fondamentale per la storia di Diabolik, ma oggi - si legge in una nota - vogliamo ricordarlo soprattutto per la sua gentilezza e disponibilità. Chiunque l’abbia conosciuto sa che era uno degli ultimi gentiluomini. Lascia un grande vuoto in tutti noi dell’Astorina. Siamo vicini al dolore della moglie, dei figli e di tutta la famiglia. Addio Enzo".