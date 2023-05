E' morto Fabrizio Pasquero, direttore di NonsoloModa

Milano - E' morto ieri, 30 aprile, all'età di 85 anni, Fabrizio Pasquero, già direttore della trasmissione televisiva Mediaset NonsoloModa.

Fabrizio Pasquero (1938) è stato un grafico, art director, giornalista. Era nato a Sanremo. È stato una figura di riferimento nel panorama-moda a cui ha dedicato grande e approfondita attenzione e documentazione nei lunghi anni della sua brillante carriera, dalla carta stampata alla televisione. È stato direttore di Linea Italiana e ha creato il programma televisivo Non solo moda, in onda su Canale 5.

La sua carriera è sempre stata tra moda ed editoria, nel segno di un forte collegamento tra i due settori. Negli anni ’80, alla guida di Linea Italiana della Mondadori, fu il capofila di una politica aggressiva nel mercato degli specializzati, tanto da far guadagnare alla casa di Segrate una supremazia nel settore. Lasciata la Mondadori, si dedicò alla comunicazione televisiva, progettando e curando, per le reti Mediaset, la trasmissione Non solo moda (fino al 2012), dove ha trasfuso tutta la sua energia e la sua esperienza nel campo. Era un personaggio dai molteplici interessi, grande esperto e collezionista di motociclette e auto d’epoca, ecologista antelitteram. Inoltre, era un amante della natura e del giardinaggio, della buona cucina tradizionale e dei vini, di cui era sottile conoscitore; uomo di grande curiosità intellettuale e apertura al nuovo e ai più diversi temi dall’architettura all’arte contemporanea, dal design alla moda.

Per tre anni girò NonsoloModa in pellicola. Firmava la trasmissione dicendo di essere "non fumatore".