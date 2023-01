E' morto Gino Landi

Roma - È morto il coreografo e regista televisivo e teatrale Gino Landi. Aveva 89 anni. Il decesso è avvenuto stamattina nella sua casa a Roma. La sua collaboratrice Cristina Arrò ha spiegato che Landi da tempo aveva problemi di salute.

Gino Landi, al secolo Luigi Gregori, è nato a Milano il 2 agosto del 1933. Fu avviato allo studio della danza dai suoi genitori, entrambi artisti di varietà. Iniziò come ballerino, passando poi alla coreografia. Fu scoperto da Erminio Macario mentre metteva in scena Bulli e pupe con l'attore e comico Fanfulla. Ha poi lavorato al cinema, in teatro e in tv divenendo uno dei più affermati registi televisivi e teatrali del panorama nazionale e internazionale, collaborando con Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini e tanti altri.

Gino Landi, al secolo Luigi Gregori, è nato a Milano il 2 agosto del 1933. Fu avviato allo studio della danza dai suoi genitori, entrambi artisti di varietà. Iniziò come ballerino, passando poi alla coreografia. Fu scoperto da Erminio Macario mentre metteva in scena Bulli e pupe con l'attore e comico Fanfulla. Ha poi lavorato al cinema, in teatro e in tv divenendo uno dei più affermati registi televisivi e teatrali del panorama nazionale e internazionale, collaborando con Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini e tanti altri.