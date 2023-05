E' morto Giovanni Frasca, fu dirigente di vertice di Bapr Ragusa

Scicli - Si è spento serenamente il dottore Giovanni Frasca, dopo lunga malattia. Dirigente di vertice di Banca Agricola di Ragusa, era in pensione da diversi anni. E' stato uomo vicino alle imprese della provincia e grande fautore della crescita economica del tessuto imprenditoriale ibleo.

La camera ardente, per quanti volessero dare l'ultimo saluto prima della tumulazione, sarà allestita al ricovero Carpentieri in via Mormina Penna a Scicli, sua città natale. Ai figli, e alla famiglia, il cordoglio di Ragusanews.