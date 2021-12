E' morto Hugo Maradona, fratello di Diego. FOTO

Napoli - E' morto questa mattina Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, a causa di un arresto cardiaco. Maradona, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Il fratello del pibe de oro è deceduto nella sua abitazione, a poco più di un anno di distanza dalla morte del fratello avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina.

Il decesso è avvenuto alle 11.50 di questa mattina. L'uomo, nome completo Hugo Hernán Maradona, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, nel comune di Monte di Procida, provincia di Napoli; è deceduto nella sua abitazione, sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 di Pozzuoli che hanno potuto solo constatarne il decesso. A quanto si apprende il 52enne avrebbe dovuto sottoporsi a breve ad accertamenti cardiaci. Ma l'ultima crisi odierna gli è stata purtroppo fatale.

La morte di Hugo arriva a poco più di un anno da quella di Diego Armando, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina. Qualche mese fa di Hugo si era parlato per una sua candidatura, poi sfumata, al Consiglio comunale di Napoli, nelle liste del candidato di centrodestra Catello Maresca.

Fratello minore di Diego, soprannominato "El Turco" come il grande numero 10 (da piccolo conosciuto come "El Pelusa") e come l'altro fratello Raul, detto "Lalo", Hugo intraprese con alterni successi la carriera calcistica fin da giovanissimo: a 18 anni fu acquistato dallo stesso Napoli, fresco Campione d'Italia, che lo girò in prestito all'Ascoli. I due fratelli giocarono anche da avversari, ma la carriera di Hugo intraprese poi altre strade: il Rayo Vallecano in Spagna, poi le esperienze in Austria e in Giappone, prima di tornare a Napoli e dedicarsi con enorme passione al calcio giovanile.