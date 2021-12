E' morto il banchiere Giovanni Cartia, già presidente Banca Agricola

Ragusa - E' morto il 25 dicembre, all’età di 93 anni, l’ex presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa Giovanni Cartia. Cartia è stato alla guida della banca per quarant’anni, fino al 2018, quando ha rassegnato le dimissioni, restando in carica in qualità di presidente onorario.

Nel 2010 era stato insignito del titolo di cavaliere del lavoro dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Figlio di Giambattista Cartia, a sua volta presidente dell'istituto di credito, Giovanni Cartia aveva cominciato a lavorare presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa negli anni Cinquanta. Grazie ad una politica di espansione e acquisizioni, gli sportelli passano dai 19 dell'inizio degli anni Settanta a un centinaio di oggi e i dipendenti da poco più di 150 a 900.

Nel 2009 ci fu un piano per tentare di rapirlo e sequestrarlo in cambio di un riscatto. I componenti della Stidda di Gela che avevano progettato il piano furono arresti dalla Polizia.

La biografia del banchiere ragusano Giovanni Cartia

Giovanni Cartia ha mosso i primi passi all'interno dell'Istituto bancario, fondato dalla sua famiglia nel 1889, la più antica delle banche cooperative che nacquero in quel periodo in provincia di Ragusa, sin dagli anni '50.

Nato il 12 novembre del 1928, dopo la laurea, il banchiere ha seguito da subito le orme del padre Giovanbattista il quale fu operativo all'interno della Bapr sino all'età di 94 anni. Giovanni Cartia ha ricoperto diversi ruoli nella Banca popolare. Ha vissuto una prima esperienza alla Banca del Lavoro di Catania ed è stato poi nominato preposto della succursale di Comiso della Bapr iblea. Nel 1961 presso la sede centrale di viale Europa ebbe la responsabilità dell'Ufficio Fidi, mentre nel 1965 fu nominato condirettore e infine cinque anni dopo, nel 1970, il consiglio di amministrazione gli conferì l'incarico di direttore generale.

Dal 1971 l'istituto bancario, sotto la direzione di Giovanni Cartia, inizia una nuova fase di espansione, già presente nella provincia iblea con 19 sportelli e aretusea, penetra anche la provincia di Catania dove apre nuove dipendenze. Giovanni Cartia ha guidato la banca di famiglia per ben 31 anni, sino al 2001 quando ha lasciato l'incarico di direttore generale per assumere quello di vice presidente del Cda, un ruolo che a lungo era stato ricoperto da suo padre.

Dal 2002 al 2018 è stato presidente dell'istituto bancario, diventando, dal 2018 ad oggi presidente onorario.