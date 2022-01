E' morto il cane Pippo, investito da un'auto

Scicli - Una notizia tristissima. Un'auto ha investito il cane Pippo di Donnalucata stamattina. Il cane è morto subito dopo. Pippo era una autentica mascotte a Donnalucata, dove imperversava per la gioia di grandi e bambini.

Pubblichiamo un ricordo di Giampiero: "È con grande tristezza che sento di dover scrivere queste poche righe per comunicare, a chi l’ha conosciuto e anche a chi non l’ha conosciuto, che Pippo, il cane del dottor Carnemolla, la mascotte del lungomare di Donnalucata, il cane più dolce, tenero, allegro e gioioso del sud-est, l’amico di tutti, ieri sera ci ha lasciati improvvisamente. La gioia e l’amore che ha saputo donare nel corso della sua breve ma intensa esistenza a centinaia e centinaia di persone, dagli amici del dottore ai turisti e agli avventori, resteranno nel cuore di chi ha saputo ricambiarli con una carezza. Pippo caro, Possano ora giungerti tutte quelle carezze, tutte insieme, per farti sentire meno solo, e per farti sentire amato come tu hai amato tutti. Mi stringo in un abbraccio grande a Leandro, che ha perduto un piccolo grande compagno di vita. Un destino crudele ti ha strappato dalla tua vita, ma resterai sempre con noi, nei nostri ricordi. In parte, mi consola il pensiero che hai fatto in tempo a diventare adulto, e forse fra tre mesi nasceranno dei cuccioli, i tuoi figli, che testimonieranno il tuo passaggio gioioso su questa terra. Pippo bello, è triste stamattina Via Marina senza di te. Ma il Pippo’s Club non muore, vivrà per te. Ciao Pippo".