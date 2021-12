E' morto il cantautore Toni Santagata

Roma - L'ultima sua apprizione un mese fa su Rai Uno. È morto improvvisamente Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni ‘70 e ‘80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni dell’epoca da A come agricoltura a Canzonissima. Tante le tournee’ anche all’estero. Aveva 85 anni, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935, e al suo paese di origine deve lo pseudonimo che scelse per la sua carriera di cantante.

Era ricoverato da giorni in ospedale nella Capitale. Nel 1974/75 ha vinto "Canzonissima" con il brano "Lu Maritiello". "Quant'è bello lu primm'ammore", "La zita" e "Squadra Grande", sigla di uno storico programma tv sul calcio "Golflash" e sono state altre sue canzoni che hanno raggiunto il successo.

Santagata nel corso della sua carriera ha scritto anche alcune opere tra cui "Padre Pio Santo della speranza". L'ultima volta era apparso in televisione un mese fa, ospite del programma "Oggi è un altro giorno". Nell’agosto del 2020 è morto all' improvvio il figlio, Francesco Saverio, aveva solo 50 anni.

Così aveva raccontato il dolore dalla Bortone: "Mio figlio non mi ha mai fatto capire se aveva qualcosa. Francesco forse sapeva, ma io non mai saputo niente. Mio figlio è stato un uomo straordinario, distribuiva idee a tutti".