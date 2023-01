E' morto il criminologo Francesco Bruno, si occupò del caso Sampieri

Roma - È morto il professore Francesco Bruno, uno dei più noti criminologi italiani, docente alla Sapienza. Lo annuncia, con un post sul suo profilo Facebook, Matteo Lettieri, sindaco di Celico, il centro del Cosentino di cui Bruno era originario. Aveva 74 anni.

«Questa mattina — scrive Lettieri — Celico piange la perdita di uno dei suoi più illustri concittadini, il prof. Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. Il prof. Bruno era un luminare, impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era stato possibile collegare gli omicidi del mostro di Firenze all’esoterismo». Diplomato al liceo classico nel 1967, Bruno si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma dove si laurea nel 1973. Nei primi anni ‘80, su impulso di Vincenzo Parisi, allora vertice del Sisde, pubblica il primo studio universitario che collega gli omicidi commissionati al «Mostro di Firenze» con l’esoterismo e il fine sacrificale. Bruno aveva raggiunto grande notorietà collaborando a vari programmi televisivi dedicati a serial killer, tra cui «Delitti» (La7), «Porta a Porta» (Rai 1) e «Maurizio Costanzo Show» (Canale 5).

Francesco Bruno e l'omicidio di Elisabetta Ciabani a Sampieri

Studiava architettura a Firenze Elisabetta Ciabani. Aveva 22 anni quando il 22 agosto 1982, fu trovata morta nella lavanderia della Baia Saracena, a Sampieri. Il corpo, completamente nudo, fu trovato con un coltello conficcato nella regione mammellare sinistra. Il cadavere presentava altre ferite intorno all'ombelico ed un taglio di 12 centimetri che giungeva fino al pube. Non furono rilevate nè tracce di violenza nè di colluttazione. Il caso fu archiviato come suicidio.

Nel 1996 la riapertura del caso A Firenze cercano il mostro che ha ucciso sedici volte e da Ragusa offrono un cadavere per la soluzione del giallo.

"E la vittima n. 17", sostenne il professor Francesco Bruno, convinto che il serial killer del bosco degli Scopeti avesse ucciso anche in trasferta. Una morte misteriosa, una storia mai chiarita: il corpo di una ragazza straziata dalle coltellate, trovato nudo nella lavanderia della "Baia Saracena", a Sampieri di Scicli. Lama e manico erano ficcati in profondità dentro il pube. Malgrado tutto, nessuno allora cercò un assassino. O forse, nessuno ne ebbe voglia. Era l'agosto 1982, periodo di ferie. Investigatori annoiati liquidarono il caso come suicidio, fra lo stupore dei giornalisti che nella smania di fare i detective avevano riempito i loro reportage con tesi suggestive. Una su tutte: quella del maniaco, come del resto suggeriva il macabro rito delle parti intime sfregiate.

Elisabetta Ciabani, la ragazza trovata morta, aveva ventidue anni, studiava architettura a Firenze, la sua città, ed era amica di Susanna Cambi, una delle vittime del mostro. Una circostanza passata inosservata per tanto tempo e oggi rilanciata dal professor Bruno, docente di psicopatologia forense alla Sapienza. Secondo Bruno, Elisabetta Ciabani sarebbe un'altra vittima del mostro di Firenze. Per lo specialista, che aveva trovato orecchie sensibili nel procuratore di Firenze Piero Luigi Vigna, ci sarebbero stati indizi sufficienti per ritenere che Susanna Cambi conosceva l'identità del maniaco e che avesse confidato all'amica le sue preoccupazioni.

Dopo la morte di Susanna, uccisa il 22 ottobre 1981 mentre era appartata con il fidanzato Stefano Baldi, e dopo il massacro di un'altra coppia, Antonella Migliarini e Paolo Mainardi, avvenuto l'anno successivo, la Ciabani avrebbe deciso di rivelare i suoi sospetti, parlandone probabilmente in giro. E diventando una pericolosissima testimone. Bruno riteneva che una rilettura attenta di quel delitto (non usava neppure la parola suicidio) potesse aiutare i magistrati fiorentini a sfrondare sedici anni di inchieste di tutte le zavorre investigative per trovare il "vero" mostro. Su Pacciani, lui non aveva mai avuto dubbi: ad un contadinotto di tal fatta non si poteva attribuire la raffinatissima intelligenza di cui era certamente dotato l'ignoto sterminatore.