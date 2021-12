E' morto il giornalista Demetrio Volcic

Gorizia - E’ morto a Gorizia Demetrio Volcic, giornalista, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Aveva compiuto 90 anni il 22 novembre scorso. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e Mosca.

Tra i suoi servizi più famosi si ricordano quelli realizzati nei giorni della cosiddetta Primavera di Praga a fine anni Sessanta, su cui scrisse anche il libro 1968. L’autunno di Praga.

Era nato a Lubiana, in Slovenia, nel 1931 ma dopo l’infanzia era tornato a Trieste, la città della sua famiglia, per studiare. Aveva iniziato a lavorare come giornalista in Rai nel 1956, prima come inviato da Trieste e poi come corrispondente dall’estero: fu corrispondente da Praga, Vienna, Varsavia, Bonn e Mosca. Nel 1993 divenne direttore del TG1, incarico che mantenne per un solo anno. Nel 1995 lasciò il giornalismo per dedicarsi alla politica: dal 1997 al 1999 fu senatore, eletto nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, e dal 1999 al 2004 parlamentare europeo.