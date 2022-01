E' morto il giornalista Fulvio Damiani, fu volto del Tg1. VIDEO

È morto, all’età di 87 anni, Fulvio Damiani, a lungo giornalista politico del Tg1. Nato a Firenze il 4 ottobre 1934, era una firma storica del giornalismo politico del Tg1. Si era laureato nel ’62 alla Facoltà di Scienze Sociali e Politiche «Cesare Alfieri» di Firenze, allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori si è sempre interessato di politica nazionale già dal Giornale del Mattino dove ha iniziato la professione di giornalista.

Arrivato a Roma nel ’67 ha lavorato ai notiziari del Giornale Radio diretto da Vittorio Chesi fino al ’69 e nello stesso anno fu chiamato da Willy De Luca al telegiornale dove è stato giornalista politico fino al ‘96 seguendo tutti i maggiori avvenimenti sia in studio sia come inviato. Dal ’97 al ’99 è stato notista a Telemontecarlo e successivamente ha condotto a Stream Tv una trasmissione settimanale in diretta «Italia domanda» di analisi e approfondimenti sulle diverse problematiche italiane. Su Twitter lo ha ricordato anche Marco Frittella: «Anche Fulvio Damiani ci ha lasciato. Se ne va un altro pezzo di storia della Rai, del Tg1, del giornalismo politico italiano. Fulvio, come Demetrio, come tanti altri, ha contribuito a costruire il patrimonio di credibilità su cui ancora si regge la Rai. Grazie». “Addio Fulvio Damiani, Rip”, scrive su Twitter Clemente Mimun.