E’ morto il marito di Caterina Caselli, Piero Sugar

Modena- Lutto nel mondo della musica. E' morto a 85 anni Piero Sugar, marito di Caterina Caselli, la scorsa notte nella sua casa di Milano. I funerali del discografico, editore e produttore musicale si svolgeranno domani, lunedì 13 giugno, nella basilica di San Marco a Milano come ha annunciato la stessa famiglia.

Classe 1937, era figlio di Ladislao Sugar, noto per aver fondato le Messaggerie Musicali e gestito la Cgd.

Piero Sugar conobbe Caterina Caselli, di nove anni più giovane, poco dopo il grande successo di Nessuno mi può giudicare, prodotto proprio dalla Sugar. I due si sono sposati nel 1970, quando lei aveva 24 anni e lui 33. L'anno successivo è nato il figlio Filippo. Nel 1989 Caterina Caselli Sugar ha fondato la Insieme-Sugar, poi Sugar. Attualmente, a capo della società c'è Filippo, che è stato anche presidente della Siae dal 2015 al 2018.

Entrato nell'azienda paterna negli anni Sessanta - quelli della vittoria di Gigliola Cinquetti a Sanremo con "Non ho l'età" (1964) - Piero ne sarebbe diventato in seguito amministratore delegato, guidandola con successo, affiancato dalla moglie. I due si erano conosciuti ancora ventenni: era stato Ladislao Sugar a notare la Caselli al Piper di Roma, nel 1965, e a farle incidere l'anno dopo la hit "Nessuno mi può giudicare".

La ricerca dell'originalità e dell'unicità, "dalle colonne sonore al pop passando per la musica classica e contemporanea, ma sempre appartenenti ad un'unica forte matrice italiana".

Tra gli artisti della scuderia: Andrea Bocelli, Malika Ayane, i Negramaro, Raphael Gualazzi, Madame, Motta, Sangiovanni.