E' morto l'architetto Franco Ceschi, suo museo di Camarina

Roma - L'architetto Franco Ceschi, progettista di fama nel campo dei beni culturali e dell'archeologia, autore di importanti restauri e musei, è morto nella sua casa romana all'età di 84 anni. La cerimonia funebre si è svolta oggi al cimitero del Verano a Roma.

Nell'ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico, Ceschi ha firmato progetti per i parchi archeologici della Regione Sicilia ed restauri e consolidamenti di monumenti antichi come l'Odeon romano ed il Teatro romano a Catania. Questi interventi lo portarono a sviluppare rapporti di collaborazione con il mondo dell'archeologia in Sicilia, in Toscana, in Liguria e a Roma, curando successivi progetti per la città greca di Camarina (Ragusa), di Giardini Naxos (Messina), per il parco archeologico del Teatro greco-romano a Taormina (Messina) e quello delle Mura Dionigiane ad Adrano (Catania).

Ha realizzato le strutture teatrali mobili per il palcoscenico e la cavea del teatro greco-romano di Taormina (1982-83), con la nuova

biglietteria, i servizi e la sistemazione degli accessi (1985); le strutture mobili per la copertura della scena, dell'orchestra e della cavea del Teatro greco a Siracusa. Nel 1984 ha curato l'allestimento museografico del Museo Archeologico Regionale di Camarina e degli annessi per uffici, depositi e laboratori di restauro. Dal 1983 al 1987 ha realizzato l'ampliamento del Padiglione Classico del Museo Archeologico Regionale di Lipari (Messina).

Nei primi anni duemila era stato incaricato del Museo del Carmine a Scicli. Per quanto riguarda l’allestimento museografico, si segnalano quello per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, con le nuove sistemazioni delle Collezioni Castellani e dei Templi di Falerii Veteres, Il Museo Nazionale Etrusco della Rocca Albornoz di Viterbo con le sezioni degli scavi svedesi di Ferento e di Musarna. Il Museo Civico Archeologico di Orbetello ed il Museo dell’Archeologia Sottomarina di Porto S. Stefano (Grosseto). Un particolare impegno viene dedicato alla progettazione e realizzazione del Museo Nazionale Romano della Crypta Balbi dedicato all’Archeologia Urbana ed alla Roma Alto Medievale.

Franco Ceschi era nato a Genova nel 1938.