Roma - E' morto l'attore Nino Castelnuovo. Aveva 84 anni. Castelnuovo si è spento ieri a Roma dopo un lunga malattia. Aveva 84 anni. Ne danno la notizia la moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. La famiglia - informa una nota - «si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile». I funerali si terranno a Roma in forma strettamente privata.

Dopo il debutto al cinema alla fine degli anni 50, era diventato famoso presso il pubblico della tv grazie al ruolo di Renzo Tramaglino ne I promessi sposi diretto da Sandro Bolchi.

Lo spot

Indimenticabile nello spot pubblitario nel quale Nino Castelnuovo salta una staccionata con estrema facilità.