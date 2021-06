Comiso - E' morto l'ex sindaco di Comiso Pasquale Puglisi. Protagonista di una lunga stagione politica, rivestì diversi ruoli, a Comiso e in provincia, nel MSI prima e in Alleanza Nazionale dopo. Fu Consigliere comunale ininterrottamente dal 1972 al 1994, anno in cui fu eletto Sindaco della città.

Il professore Puglisi tornò in Consiglio comunale nel 2008 alla guida di una lista civica a sostegno del candidato del centro destra, Giuseppe Alfano.