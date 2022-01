E' morto lo sciclitano Peppe Aquila. Dal petrolchimico a chiesa cattolica

Gela - Sciclitano, legato alla sua città natale, dove spesso tornava. E' morto Giuseppe "Peppe" Aquila, diacono permanente della chiesa cattolica, ordinato nel 1999. Aveva 82 anni; era nato Scicli il 16 dicembre 1939. In giovane età si trasferì a Gela per lavorare negli impianti del petrolchimico Eni.

Guidato nel suo cammino dal compianto monsignor Grazio Alabiso, conobbe la fede e coltivò sin da subito una forte passione per le Sacre Scritture, fino al raggiungimento del diaconato nel ministero dell’altare, della parola e della carità. Dopo la pensione, dal 1994, dedicò la sua vita alla famiglia e alla Chiesa, a servizio della Caritas, del vescovo e dei poveri. Peppe è venuto a mancare dopo una malattia che, purtroppo, lo ha portato via in pochi mesi agli affetti più cari.