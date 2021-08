E' morto Luigi Zisa

Scicli - E' morto nei giorni scorsi, dopo breve malattia, il professor Luigi Zisa. Da parecchi anni Luigi aveva lasciato Scicli per trasferirsi in Abruzzo. Il suo impegno civile e sociale si esplicò fra gli anni Settanta e Novanta, prima col Giornale di Scicli, poi a Radio Video Scicli, dove fu conduttore di "Appuntamento con...", un dibattito televisivo pionieristico per quei tempi.

Quindi l'impegno politico con la Rete di Leoluca Orlando, e il ripiegamento alla vita privata dal 1994. Grande frequentatore della libreria del compianto Piero Ammatuna, appassionato lettore di Kant, si era trasferito in Abruzzo per poi fare ritorno nella casa di Sampieri in estate.

Lascia la moglie e i due figli, cui giunge il cordoglio della nostra redazione.