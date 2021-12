E' morto Padre Carlo Uccelli, missionario saveriano

Modica - Domenica 5 dicembre 2021, Dio ha chiamato a sé padre Carlo Uccelli, missionario saveriano, membro della comunità intercongregazionale di Modica (progetto Cimi) al servizio dei migranti e l'animazione missionaria, insieme a religiosi e religiose.

Rettore della chiesa di S. Agostino, Padre Carlo aveva 82 anni e 57 anni di sacerdozio. Dopo la professione religiosa e L'ordinazione presbiterale, a Parma, svolge molteplici servizi nel suo Istituto.

Nel 1975 viene inviato in missione nella Repubblica Democratica del Congo. Rientrato in Italia, nel 1998, viene destinato parroco a Piombino, diocesi di Massa Marittima.

Nel 2019 viene inviato a Modica in sostituzione di padre Gianni chiamato ad altro servizio. Si fa subito apprezzare per la profondità nel porgere la Parola, per la schiettezza e coraggio nel testimoniarla. Sposa il progetto della CIMI al servizio dei migranti, l'accoglienza e l'accompagnamento degli ospiti della casa Piero Iemmolo, la scuola di italiano, la vicinanza a Crisci Ranni, l'animazione missionaria nella nostra Chiesa locale. Tutto insieme alla comunità religiosa e aiutando i volontari ad essere "corresponsabili" ciascuno con un proprio specifico ruolo e servizio.

Il vescovo di Noto mons. Antonio Staglianò lo nomina Rettore della chiesa di Sant'Agostino sempre a Modica, servizio che svolge mettendo insieme profondità e grande accoglienza. A ottobre scorso i primi sintomi di un male devastante. Viene ricoverato prima a Modica, successivamente a Catania dove subisce un delicato e complesso intervento chirurgico. Rientra a Modica ancora con tanti sogni e progetti e la voglia di dare un suo contributo al cammino sinodale della diocesi. Dice che ancora ha tanti progetti da realizzare a Modica. A fine novembre la decisione dei suoi Superiori di trasferirlo in Casa Madre a Parma per vivere quest'ultimo tratto insieme ai suoi confratelli Saveriani. Fino all'ultimo lucido, sereno, ha voluto sapere da suor Adriana che è andata a trovarlo la settimana scorsa, tutto sui progetti di accoglienza di Modica, sulle persone e gli amici. Si è portato Modica nel cuore e questa esperienza, la comunità intercongregazionale, come un dono della provvidenza.

Sabato 11 dicembre alle ore 16 sarà ricordato con una celebrazione Eucaristica nella chiesa della comunità di San Francesco Saverio a Modica.