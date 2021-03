E' morto Pippo Macrì

Modica- E' morto all’età di 76 anni, Pippo Macrì, indimenticata bandiera del Modica calcio e dello Scicli degli anni ‘70 e figura imprenditoriale avveduta, per avere guidato assieme al suocero la SOFIN, operante nel campo del settore alimentare e la Bicatex, leader nel campo dell’abbigliamento.

Se n’è andato con la signorilità di sempre. Messinese di origine, era stato ricoverato negli ultimi due giorni in ospedale, a Modica. Una complicazione ne ha determinato il decesso. Con la maglia del Modica ha "marcato" 182 presenze realizzando 102 reti. Il suo piede sinistro , unico, dotato di spiccata intelligenza tattica. 92 presenze, invece, come allenatore della squadra rossoblù, dietro solo mister Rigoli. Macrì è stato anche apprezzato allenatore del Ragusa, dello Scicli. Fu un innovatore nell’applicare anche alle categorie minori tattiche moderne.

Nel 72’-73 contribuì in modo decisivo alla promozione del Modica del presidente Orazio Rizza in serie D. Il Modica lo acquistò nella stagione 1969/1970 dal Messina , squadra che militava in serie B. Da giocatore prima e da allenatore poi fu amato dalla tifoseria rossoblù che gli riconosceva carisma e personalità.

I pensieri e l’affetto di Ragusanews vanno alla famiglia in questo momento difficile