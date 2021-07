E' morto Roberto Calasso

Milano - Per molti è solo un nome. "Calasso li avvertiva dal Corriere della Sera / copritevi che fa freddo / mettetevi le galosce’’, cantava Franco Battiato, che di Roberto Calasso e della moglie Fleur Jaeggy, è stato amico.

È morto nella notte a Milano, dopo lunga malattia, Roberto Calasso nel giorno in cui escono due suoi libri autobiografici, Memè Scianca, sulla sua infanzia a Firenze, e Bobi, il memoir su Roberto Bazlen ideatore con Luciano Foà della casa editrice Adelphi, nata nel 1965 e diretta da Calasso a partire dal 1971. Nato a Firenze il 30 maggio 1941, dal giurista antifascista Francesco, Calasso, laureatosi con Mario Praz in letteratura inglese, è stato scrittore e saggista tra i più noti e tradotti all’estero, editore di enorme prestigio a livello internazionale.

Appassionato di letteratura mitteleuropea (su cui impostò buona parte del catalogo Adelphi) e della mitologia classica (grande successo ebbe il suo Le nozze di Cadmo e Armonia, del 1988), è stato estraneo e avverso all’egemonia culturale della sinistra, che in Italia si esprimeva soprattutto nella figura di Giulio Einaudi.

Editore di grande raffinatezza e talento intuitivo, aveva rilanciato nel suo catalogo autori che in Italia, pur essendo stati pubblicati, avevano avuto pochissimo successo: Milan Kundera, ma anche Anna Maria Ortese. Una sua scoperta è anche Guido Morselli, che pubblicò postumo dopo i numerosissimi rifiuti che lo scrittore varesino aveva avuto in vita. Il bestseller della casa editrice è Siddharta di Hermann Hesse. Teorico dell’editoria, Calasso sosteneva che «la casa editrice come forma è una somma di oggetti cartacei che messi insieme possono anche essere considerati come un unico libro».

Le sue polemiche sono rimaste nella storia della cultura italiana: con il germanista Cesare Cases, con il filologo Cesare Segre a proposito della pubblicazione di un pamphlet antisemita di Léon Bloy, con il critico Pier Vincenzo Mengaldo. Di recente, per Feltrinelli è uscito un saggio di Elena Sbrojavacca (Letteratura assoluta) sulle sue opere maggiori. Si tratta di undici volumi, per un totale di 5.000 pagine, apparsi a partire dal 1983 (La rovina di Kasch), che attraversano varie epoche, dall’India dei Veda alla Parigi di Baudelaire alla Praga di Kafka.