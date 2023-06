E' morto Santo Palma ex DS del Ragusa calcio: aveva 50 anni

Ragusa - Il mondo dello sport siciliano, e ragusano in particolare, è in lutto: è morto improvvisamente a causa di un infarto la notte scorsa Santo Palma. Aveva da poco compiuto 50 anni. Sono state tante le esperienze nel calcio siciliano ma tra le più significative, per lui, quella a Ragusa dove è stato direttore sportivo del Ragusa Calcio nella stagione 2018-2019 e ha vinto il campionato di promozione e la Coppa Italia di categoria.

Importanti esperienze anche con Valverde, Adrano, Acireale, Scordia, Atletico Catania e Catania Beach Soccer. Numerosi i messaggi di cordoglio delle società sportive e dei colleghi.