E' siciliano l'uomo più anziano d'Italia. Antonio ha 109 anni

Agrigento - Siciliano di Caltabellotta, ha spento ben 109 candeline. Antonio Turturici, agrigentino, è l’uomo più anziano d’Italia. A celebrarlo l’intera comunità di Caltabellotta con il sindaco Calogero Cattano che gli ha consegnato un dono in ceramica. Antonio vive con la figlia, il genero e due nipoti. Lo scorso anno una brutta caduta lo ha costretto al ricovero all’ospedale di Sciacca ma tutto è andato per il verso giusto rimettendosi in sesto.

Nonno Antonino si avvicina sempre più al record di longevità che a Caltabellotta detiene Calogera Nicolosi, venuta a mancare, nel 2014, all’età di 110 anni e 6 mesi.