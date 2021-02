E' ufficiale: Sicilia zona gialla da lunedì 15 febbraio

E' ufficiale: la Sicilia torna in giallo allo scadere dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. I dati più che confortanti dell'indice di contagio Rt, pari allo 0,66%, al momento il più basso registrato in Italia (a fronte di una media nazionale dello 0,95%), ha decretato il passaggio dall'attuale zona arancione a quella gialla. Altro parametro confortante è quello relativo ai ricoveri nelle terapie intensive che nell'Isola si attesta al 20%, con numeri, anche in questo caso, tra i più bassi del Paese. A questi dati si sono aggiunti anche i numeri del bollettino quotidiano sull'andamento dei contagi: 491 nuovi positivi rispetto ai 760 del giorno precedente con un tasso ancora in discesa al 2,1%, 21 morti (cinque in meno di ieri) e ben 1.818 guariti. Per non parlare del calo costante dei ricoveri di pazienti Covid.