E' uscito l'Iphone 13, caratteristiche, prezzo, perchè comprarlo. VIDEO

E' uscito l'iPhone 13. Si tratta di un melafonini ancora più performante. Ma il design resta più o meno lo stesso, con un notch più piccolo e le camere della versione base poste in diagonale.

Come detto, stesso design, ma una tacca più stretta. Due i formati: 6,1 pollici per iPhone 13 e 5,4 pollici per iPhone 13 mini. Con processore A15 Bionic, con 15 milioni di transistor e tecnologia a 5 nanometri. Il Machine Learning permette di riconoscere gli oggetti, un tipo di albero da un’immagine. E addirittura di arbitrare una partita di tennis. Le fotocamere sono dotate di pixel maggiorati e un sensore più grande che permette di catturare il 47% in più di luce.

La camera principale è grandangolare, la seconda è un ultra-wide. Tra le funzioni ecco Cinematic Move: è l’intelligenza artificiale che mette a fuoco. I filmati sono realizzati in Dolby Vision HDR. L’iPhone 13 è un 5G che permette di connettersi con 200 operatori in tutto il mondo.

Riguardo al solito punto di domanda, ovvero quello della batteria, vengono dichiarate 1,5 ore più del 12 mini per il 13 mini e 2,5 ore più del 12 per il modello base. Inoltre, lo Smart Data Mode attiva il 5G solo quando serve per far risparmiare energia allo smartphone.

I colori: iPhone 13 Pro e Pro Max si dividono in quattro tonalità. Sono grafite, oro, argento e il nuovo Sierra Blu. Stesso design del 12, all’interno ci sono una batteria più grande (con gli stessi miglioramenti del 13), l’A15 Bionic e componenti disposti diversamente. Il display è più luminoso (1000 Nits di picco), ha il ProMotion e consuma meno. Con un refresh rateche arriva a 120 Hz e può scendere fino a 10 Hz quando non è necessario avere grande scorrevolezza.

Anche nei modelli di quest’anno c'è la «fotografia computazionale». La novità è la macro, con scatti ultrawide fino a 2 cm di distanza. Lo zoom ottico 3X, permette di arrivare a 6X con la combinazione dei tre sensori. C'è anche qui il «Cinematic Mode» e per i video c'è anche Pro Res Mode. L’iPhone 13 mini costa da 839 euro, il 13 da 939 euro. L'iPhone 13 Pro parte da 1.189 euro (o 49,54 al mese per 24 mesi), mentre il 13 Pro Max va da 1289 euro (o 53,70 al mese per 24 mesi).