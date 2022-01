EasyCassa: la rivoluzione digital dei registratori di cassa

Con la legge di Bilancio 2020, il Governo ha adottato una serie di misure che incoraggiando i consumatori a preferire i pagamenti digitali, promuovendo così la lotta contro l’evasione fiscale. Questa manovra introduce misure volte a delineare un nuovo profilo per la vendita al dettaglio, più cashless e digital. Infatti, tra le nuove misure troviamo: l’introduzione della Lotteria degli scontrini, la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e, a partire da gennaio 2021, l’obbligo per gli esercenti a dotarsi di un registratore di cassa telematico.

I migliori registratori di cassa telematici, non solo assolvono automaticamente alle funzioni previste dalle nuove normative, ma organizzano tutte le fasi della vendita al dettaglio. Come EasyCassa, il nuovo registratore cassa telematico di Mooney che offre un’alternativa alla gestione tradizionale del punto vendita con la sua formula All-in-One, la soluzione all inclusive in abbonamento per le strutture ricettive del settore Ho.Re.Ca.

Perché l’All-In-Onedi EasyCassa conviene? La risposta è semplice: EasyCassa massimizza i vantaggi abbattendo tutti i principali costi di servizio, inclusi in un comodo abbonamento.

L’ abbonamento All-in-One permette agli esercenti di dedicarsi alla cura dei clienti, mentre il software gestionale di EasyCassa processa le pratiche fiscali e burocratiche. Tra i servizi fiscali offerti da EasyCassa troviamo:

● fatturazione digitale illimitata, sia attiva che passiva;

● lettura di codici a barre per l’adesione automatica dei clienti alla Lotteria degli Scontrini;

● invio giornaliero e automatico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Ma non finisce qui: All-in-Oneoffre l’accesso a una serie di funzionalità dedicate al settore Food&Beverage, che rendono la gestione della sala e delle comande semplice, organizzata e intuitiva.

EasyCassa, il punto cassa per le attività Food&Beverage

Con All-in-One di EasyCassa, consultabile su https://www.easycassa.it/, l’esercente avrà a disposizione alcuni servizi dedicati alla vendita al dettaglio delle strutture ricettive, tra cui:

● archiviazione sulla cassa dei dati di fatturazione dei clienti abituali delle strutture ricettive;

● in caso di attività Food&Beverage, il punto cassa EasyCassa può calcolare velocemente i conti già divisi per ogni tavolo e accettare tutte le tipologie di pagamento;

● Il Cloud di EasyCassa crea giornalmente dashboard e report semplici da leggere sull’andamento del punto vendita in cui è presente EasyCassa, restituendo le vendite, i prodotti più venduti, le fatture e note di credito emesse e ricevute con il loro stato;

● grazie all’app scaricabile su qualsiasi device mobile Android, lo staff di sala può gestire tavoli e comande in maniera facile e intuitiva. Le ordinazioni verranno visualizzate direttamente sul registratore di cassa e sul display in cucina. Inoltre, con l’app ufficiale EasyCassa si possono gestire contemporaneamente 300 tavoli, anche in diverse sale.